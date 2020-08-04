Украинская исполнительница Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Путешествуйте! Красота рядом», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Соня Кей позирует в черном топе и джинсовом мини, которое максимально оголяет округлости знаменитости. Певица не стесняется крутиться на камеру, демонстрируя идеальную фигуру.

«Невероятная», «Улетная! Супер», «светишься как солнце!», «принцесса», «солнышка красоткам, там где вы», «желаю тебе побольше путешествовать», — пишут ее поклонники.

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Соня Кей активно ведет свою страничку в социальной сети и регулярно радует поклонников своими снимками. На этот раз она сфотографировалась в поле среди подсолнухов, которые выросли выше ее роста. Певица позирует в ярком разноцветном платье, показывая себя во всей красе.

На одном из фото Соня Кей зажмурилась от яркого солнца и с легкой улыбкой на устах пытается прикрыться рукой от лучей светила. На другом же девушка нашла спасение в цветке подсолнуха, которым закрыла половину лица. Из тени она смотрит томным взглядом.

Напомним, миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».

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