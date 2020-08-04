Украинская исполнительница Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась фигурой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Путешествуйте! Красота рядом», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Соня Кей позирует в черном топе и джинсовом мини, которое максимально оголяет округлости знаменитости. Певица не стесняется крутиться на камеру, демонстрируя идеальную фигуру.
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«Невероятная», «Улетная! Супер», «светишься как солнце!», «принцесса», «солнышка красоткам, там где вы», «желаю тебе побольше путешествовать», — пишут ее поклонники.
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Соня Кей активно ведет свою страничку в социальной сети и регулярно радует поклонников своими снимками. На этот раз она сфотографировалась в поле среди подсолнухов, которые выросли выше ее роста. Певица позирует в ярком разноцветном платье, показывая себя во всей красе.
На одном из фото Соня Кей зажмурилась от яркого солнца и с легкой улыбкой на устах пытается прикрыться рукой от лучей светила. На другом же девушка нашла спасение в цветке подсолнуха, которым закрыла половину лица. Из тени она смотрит томным взглядом.
Напомним, миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».
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