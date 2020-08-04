Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися розкішними формами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії модель позує в крихітній білизні, яке максимально підкреслює форми знаменитості. Грайлива модель ефектно заграє в кадр.

А на другій фотографії Роуз позує в крихітних трусиках, яке мінімально прикривають засмаглий «горішок» знаменитості.

Попри красу знімків, шанувальники Роуз не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографії модель вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в крутому купальнику.

Свіжим фото з відпочинку в Іспанії красуня поділилася у себе в Instagram. Дівчина вибрала для зйомки розкішний купальник, який ледь прикрив її принади. Роуз повернулася спиною до камери, засвітивши свою головну гордість у всій красі. Її «п'ята точка» виглядала так вражаюче, що чудовий вигляд за Демі залишився непоміченим.

За 20 хвилин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях Роуз залишили масу компліментів на різних мовах, адже у неї є шанувальники по всьому світу.

Нагадаємо, що Демі Роуз блиснула неосяжними "кулями" в дуже маленькому ліфчику: "Гріх таке приховувати".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула все зайве, рятуючись від спеки: з таким тілом білизна не потрібно.

Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».