Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися розкішними формами в крихітній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на фотографії модель позує в крихітній білизні, яке максимально підкреслює форми знаменитості. Грайлива модель ефектно заграє в кадр.
А на другій фотографії Роуз позує в крихітних трусиках, яке мінімально прикривають засмаглий «горішок» знаменитості.
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Попри красу знімків, шанувальники Роуз не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографії модель вирішила викинути у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в крутому купальнику.
Свіжим фото з відпочинку в Іспанії красуня поділилася у себе в Instagram. Дівчина вибрала для зйомки розкішний купальник, який ледь прикрив її принади. Роуз повернулася спиною до камери, засвітивши свою головну гордість у всій красі. Її «п'ята точка» виглядала так вражаюче, що чудовий вигляд за Демі залишився непоміченим.
За 20 хвилин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях Роуз залишили масу компліментів на різних мовах, адже у неї є шанувальники по всьому світу.
Нагадаємо, що Демі Роуз блиснула неосяжними "кулями" в дуже маленькому ліфчику: "Гріх таке приховувати".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула все зайве, рятуючись від спеки: з таким тілом білизна не потрібно.
Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».