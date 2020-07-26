Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала лишнее в ультра-коротком топе

Каждый день модель делится новыми фото, показывает, как веселится на пляже в крошечном купальнике или надевает весьма дерзкие платья, под которыми нет белья. Благодаря тому, что девушка совершенно не стесняется своего тела, она смогла стать популярной. Ее фотосессии будоражат поклонников каждый раз новым образом, сообщает Politeka.net.

На представленном кадре, опубликованном в Инстаграм, Деми позировала в весьма провокационном образе - тонком белом лифчике, который не смог прикрыть пышные достоинства знаменитости, а также светло-синих укороченных рваных джинсах.

«Wooooooaaawwww красивая девушка muuuuuaaah», «Такая черешенка, боже😀😅🔥», «Как много у тебя этих булочек😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебя ,грех такое скрывать», «Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая?», «Ты милая и прекрасная девушка с шикарной грудью и по*ой», «просто персик и ничего более», «Не останавливайся», «ты самая красивая в мире,» - написали фанаты.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами