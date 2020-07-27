Популярная британская модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, сверкнула роскошной фигурой в соблазнительной кофте

Как передает Politeka.net, на фан-странице модели появился архивный снимок, на котором Деми была еще с короткими волосами, но зато уже с внушительными формами. Красотка была одета в невероятно соблазнительную кофточку в белый горох. В руках модель держала веер, пытаясь спастись от жары. На фото видно, что Деми скинула все лишнее, оставшись без нижнего белья. Ее пышная грудь едва не выпрыгивала из наряда.

Волосы модели были накручены, что придало особого шарма фото. Стоит отметить, что на архивном снимке Роуз выглядит более милой.

«Горячая колумбийка - миниатюрная "королева" Британии. Модель с британо-колумбийскими корнями Деми Роуз отличается невысоким ростом 1 м. 57 см., что совершенно не мешает росту ее популярности в Англии», - отметили на фан-странице.

Ранее мы писали, что Деми Роуз совершенно не стесняется своего тела. Именно благодаря такой самоуверенности она смогла стать популярной. На одном из последних фото звезда показала, как гуляет по городу. Она упаковала свою необъятную грудь в миниатюрный топ, который совсем ничего не скрыл. Вид у модели был впечатляющий.

Напомним, что Деми Роуз в тесном купальнике засветила необъятные формы: "Какая бесстыдница".

Как сообщала Politeka, знойная Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».

Также Politeka писала, что Деми Роуз похвасталась «близняшками» в непристойном купальнике: «вот-вот лопнет».