Британская модель Деми Роуз решила побаловать поклонников, показав им роскошные формы в кружеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я проснулась», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном кадре Роуз позирует в белоснежном крохотном белье и кружевном топе, который эффектно оголяет фигуристые изгибы знаменитости. Как можно заметить, модель уже позирует с макияжем и красивой прической.
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Однако поклонники Роуз не смогли высказать слова восхищения, поскольку кадром красотка поделилась у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в крутом купальнике.
Свежим фото с отдыха в Испании красотка поделилась у себя в Инстаграм. Девушка выбрала для съемки роскошный купальник, который едва прикрыл ее прелести. Роуз повернулась спиной к камере, засветив свою главную гордость во всей красе. Ее «пятая точка» выглядела так впечатляюще, что прекрасный вид за Деми остался незамеченным.
«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.
За 20 минут ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях Роуз оставили массу комплиментов на разных языках, ведь у нее есть поклонники по всему миру.
Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".
Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.
Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».