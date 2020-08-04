Британская модель Деми Роуз решила побаловать поклонников, показав им роскошные формы в кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я проснулась», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Роуз позирует в белоснежном крохотном белье и кружевном топе, который эффектно оголяет фигуристые изгибы знаменитости. Как можно заметить, модель уже позирует с макияжем и красивой прической.

Однако поклонники Роуз не смогли высказать слова восхищения, поскольку кадром красотка поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в крутом купальнике.

Свежим фото с отдыха в Испании красотка поделилась у себя в Инстаграм. Девушка выбрала для съемки роскошный купальник, который едва прикрыл ее прелести. Роуз повернулась спиной к камере, засветив свою главную гордость во всей красе. Ее «пятая точка» выглядела так впечатляюще, что прекрасный вид за Деми остался незамеченным.

«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.

За 20 минут ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях Роуз оставили массу комплиментов на разных языках, ведь у нее есть поклонники по всему миру.

Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».