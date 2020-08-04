Британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться роскошными формами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии модель позирует в крохотном белье, которое максимально подчеркивает формы знаменитости. Игривая модель эффектно заигрывает в кадр.

А на второй фотографии Роуз позирует в крохотных трусиках, которое минимально прикрывают загорелый «орешек» знаменитости.

Несмотря на красоту снимков, поклонники Роуз не смогли что-либо сказать, поскольку фотографии модель решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в крутом купальнике.

Свежим фото с отдыха в Испании красотка поделилась у себя в Инстаграм. Девушка выбрала для съемки роскошный купальник, который едва прикрыл ее прелести. Роуз повернулась спиной к камере, засветив свою главную гордость во всей красе. Ее «пятая точка» выглядела так впечатляюще, что прекрасный вид за Деми остался незамеченным.

За 20 минут ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях Роуз оставили массу комплиментов на разных языках, ведь у нее есть поклонники по всему миру.

Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».