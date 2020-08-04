Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд показала, що ховає під сорочкою
Спокуслива модель радує шанувальників жаркими фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в мереживній білизні, яка підкреслила всі її пишні гідності.
Ебі позувала в чорному ліфчику на тонких бретельках, що сховалися під білою сорочкою. Великі груди "налилися" за тонким мереживом, ледве стримуючись від того, щоб не випасти.
Струнка талія з плоским животом виглядали досконало завдяки виразному рельєфу.
Тонкі трусики сіли вище стегон, виділивши їх форму.
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Модель натягнула на стрункі ніжки чорні панчохи, що додало образу ще більшої пікантності.
Сорочка, як вже ясно, була розчахнутою, а модель її навіть трохи відкинула, щоб користувачі мережі помилувалися всім описаним "багатством".
Ебі забрала волосся у високий пучок і зробила свій фірмовий макіяж з акцентом на блискучі губи й красиві очі.
"Я завжди викликаю постріли;)", - написала Ебі.
Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі були в захопленні від форм знаменитості, вони написали їй багато приємних повідомлень.
"Загралася крихітка", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, днями Ебі Ретчфорд показала свого бойфренда. Пара позувала в басейні. Модель витягла руки вперед і дивилася великими очима в об'єктив. При цьому красуня відкрила свої пухкі губи.
Зірка була в чорно-білому бікіні, яке ледве змогло утримати її пишні груди. Бойфренд моделі обійняв її за талію, примостившись збоку.
Кадри не отримали багато відгуків, адже були опубліковані в сторіз.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій соковитий ракурс.
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