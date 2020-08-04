Зірка прекрасне, як не крути

Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд показала, що ховає під сорочкою

Спокуслива модель радує шанувальників жаркими фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в мереживній білизні, яка підкреслила всі її пишні гідності.

Ебі позувала в чорному ліфчику на тонких бретельках, що сховалися під білою сорочкою. Великі груди "налилися" за тонким мереживом, ледве стримуючись від того, щоб не випасти.

Струнка талія з плоским животом виглядали досконало завдяки виразному рельєфу.

Тонкі трусики сіли вище стегон, виділивши їх форму.

Модель натягнула на стрункі ніжки чорні панчохи, що додало образу ще більшої пікантності.

Сорочка, як вже ясно, була розчахнутою, а модель її навіть трохи відкинула, щоб користувачі мережі помилувалися всім описаним "багатством".

Ебі забрала волосся у високий пучок і зробила свій фірмовий макіяж з акцентом на блискучі губи й красиві очі.

"Я завжди викликаю постріли;)", - написала Ебі.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були в захопленні від форм знаменитості, вони написали їй багато приємних повідомлень.

"Загралася крихітка", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, днями Ебі Ретчфорд показала свого бойфренда. Пара позувала в басейні. Модель витягла руки вперед і дивилася великими очима в об'єктив. При цьому красуня відкрила свої пухкі губи.

Зірка була в чорно-білому бікіні, яке ледве змогло утримати її пишні груди. Бойфренд моделі обійняв її за талію, примостившись збоку.

Кадри не отримали багато відгуків, адже були опубліковані в сторіз.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій соковитий ракурс.

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