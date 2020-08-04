Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд показала, что прячет под рубашкой 

Соблазнительная модель радует поклонников жаркими фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в кружевном белье, которое подчеркнуло все ее пышные достоинства. 

Эби позировала в черном лифчике на тонких бретельках, спрятавшихся под белой рубашкой. Большая грудь "налилась" за тонким кружевом, еле сдерживаясь от того, чтобы не выпасть. 

Стройная талия с плоским животом смотрелись совершенно благодаря отчетливому рельефу. 

Тонкие трусики сели выше бедер, выделив их форму. 

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Модель натянула на стройные ножки черные чулки, что придало образу еще большой пикантности. 

Рубашка, как уже ясно, была распахнутой, а модель ее даже немного откинула, чтобы пользователи сети полюбовались всем описанным "богатством". 

Эби забрала волосы в высокий пучок и сделала свой фирменный макияж с акцентом на блестящие губы и красивые глаза. 

"Я всегда вызываю выстрелы;)",  - написала Эби. 

Всего за 10 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети были в восхищении от форм знаменитости, они написали ей много приятных сообщений. 

"Заигралась деточка", - написал один из фанатов. 

Напомним, на днях Эби Рэтчфорд показала своего бойфренда. Пара позировала в бассейне. Модель вытянула руки вперед и смотрела большими глазами в объектив. При этом красотка открыла свои пухлые губы. 

Звезда была в черно-белом бикини, которое едва смогло удержать ее пышную грудь. Бойфренд модели обнял ее за талию, пристроившись сбоку.

Кадры не получили много отзывов, ведь были опубликованы в сториз. 

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».