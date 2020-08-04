Звезда прекрасна, как не крути

Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд показала, что прячет под рубашкой

Соблазнительная модель радует поклонников жаркими фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в кружевном белье, которое подчеркнуло все ее пышные достоинства.

Эби позировала в черном лифчике на тонких бретельках, спрятавшихся под белой рубашкой. Большая грудь "налилась" за тонким кружевом, еле сдерживаясь от того, чтобы не выпасть.

Стройная талия с плоским животом смотрелись совершенно благодаря отчетливому рельефу.

Тонкие трусики сели выше бедер, выделив их форму.

Модель натянула на стройные ножки черные чулки, что придало образу еще большой пикантности.

Рубашка, как уже ясно, была распахнутой, а модель ее даже немного откинула, чтобы пользователи сети полюбовались всем описанным "богатством".

Эби забрала волосы в высокий пучок и сделала свой фирменный макияж с акцентом на блестящие губы и красивые глаза.

"Я всегда вызываю выстрелы;)", - написала Эби.

Всего за 10 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восхищении от форм знаменитости, они написали ей много приятных сообщений.

"Заигралась деточка", - написал один из фанатов.

Напомним, на днях Эби Рэтчфорд показала своего бойфренда. Пара позировала в бассейне. Модель вытянула руки вперед и смотрела большими глазами в объектив. При этом красотка открыла свои пухлые губы.

Звезда была в черно-белом бикини, которое едва смогло удержать ее пышную грудь. Бойфренд модели обнял ее за талию, пристроившись сбоку.

Кадры не получили много отзывов, ведь были опубликованы в сториз.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».