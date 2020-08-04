Відома українська травесті-діва Монро розповіла про пекло

Зірка закликала всіх підтримати постраждалу жінку в купе українського поїзда, підкріпивши запис чорно-білим фото, пише Politeka.net.

Артистка з'явилася в, можна сказати, романтичному образі. Волосся Монро було завите. При цьому діва дивилася в камеру, піднявши підборіддя. Модель прочинила губи, а в зубах тримала троянду.

Українська знаменитість дивилася в камеру з-під прочинених очей. Доповнив образ макіяж з акцентом на губи.

"Пекло існує! І воно поруч, як би ми не намагалися сховатися у своєму чудовому, комфортному світі з ситими близькими, пухнастими кішками і серіалами на Нетфликсі", - почала свою публікацію артистка.

Далі зірка описала випадок, який стався з жінкою в купе поїзда, що рухався в Київ. Ця новина пролунала кілька днів тому - нещасну побив невідомий та намагався зґвалтувати.

"Для молодої, красивої жінки Анастасії, мами шестирічного сина, яка сіла в поїзд, щоб повернутися додому в Київ, в неділю життя поділилося на до і після", - зазначила Монро.

Після цього травесті-діва висловила здивування, чому постраждалій не допомогли два провідники та пасажири.

"Пекло існує! І його курирують люди. Без образ, без звинувачень, без прокльонів... #womensupportingwomen Нікого не відзначаю, просто закликаю публікувати ч. б. фото на підтримку всіх жінок, які піддаються насильству", - закінчила Монро.

"Дякую за цей пост, суспільству давно пора схаменутися, читала, що провідники!!!! Намагалися вмовити жінку не повідомляти в поліцію, оскільки він безквитковий🥺", "Це життя ,а воно часом жорстоке і сумне ,ось так і розбиваються серця ,життя є до і після ,як твої очі ,на деяких знімках .Красуня це життя 💋", - написали користувачі мережі.

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