Известная 42-летня травести-дива Монро показала свежую себя и спросила важный вопрос

На фото Монро показывает только себя по плечи. Красотка была с большим ожерельем на шее, а волосы оставила распущенными. Звезда смотрела в камеру, демонстрируя смелый макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто, где, с кем, о чем думаете? До полуночи отвечу всем", - написала Монро.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Анна, 38 лет, вчера исполнилось, лежу на диване, копыт не чувствую))), пили, ели, танцевали! Компания и день провела отлично", "Смотрю на вас и думаю как можно быть такой красивой??? Всегда!!!!!", "Какая Вы красивая. Роскошная даже точнее", "Яна, 29) помогаю подруги убираться, она ленивая жопа, 3 часа потратили на то чтобы уложить детей спать, думаем закончить на этом уборку", "Ольга, Чехия. Пытаюсь уложить спать дочь, и мучают мысли " все ли я правильно сделала, правильно ли поступила....".

Сообщалось, что 42-летняя травести-дива Монро покорила публику не только талантом в готовке, но и пикантными секретами "между девочками говоря".

Во время процесса эпатажная звезда затронула щепетильную тему отношений между мужчинами и женщинами, дав несколько советов благодарным поклонникам.

Напомним, травести-дива Монро взбудоражила новым образом и эффектными позам

Также Politeka писала, что травести-дива Монро взбудоражила публику соблазнительной позой

А еще Politeka сообщала, что травести-дива Монро довела до безумия образом в соблазнительном платье



