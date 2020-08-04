Популярний російський співак Сергій Лазарєв підкорив фанаток стильним образом

Артист активно веде сторінку в Instagram, де публікує різні яскраві фото, повідомляє Politeka.net. В цей раз чарівний співак, якого, до речі, називають коханцем співачки Ані Лорак, з'явився в маєчці і шортах. Артистка напевно кусає лікті після такого фото.

Верх одягу дозволив помилуватися накачаними руками артиста. Зірка склав руки в кишені і, випроставшись, дивився в далечінь крізь темні окуляри.

"Поверніть, будь ласка, мене туди 😎 !! 😁❤️", - підписав фото співак, натякаючи на те, що хоче за кордон.

Майже за годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Нєєє, ви нам тут потрібні❤️", "Красивий", "Все ще буде!" "Найкрасивіший тут ви❤️😎", "О, боже який чоловік", "Небезпечно все-таки в цьому році далеко їхати. Треба потерпіти. Ніхто не знає куди ця крива виведе. Бог дасть, в наступному році все налагодиться і тоді сповна все буде.🙏🙏🙏", "Каааайф 😍😍дуже красиво 🔥", "Сергію, ви як завжди видатний! 🔥😍", "Ти вже відпочивав в Сочі пора бути з дітьми з мамою допомагати", "А я вже на морі!! Кайфушка прям неземна, згодна з Вами! 🌊🌊🌊😅🤣🙊👍 Нехай усі Ваші побажання обов'язково збудуться!! 💓🤗🍀🍀🍀🙌🌟 Приголомшливе фото! Красунчик!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв позував у чорній сорочці і брюках. Він розстебнув кілька ґудзиків і оголив свої груди.

Щоб зробити кадр ще більш спокусливим, співак взявся руками за комір і замріяно подивився в камеру, мужньо випнувши підборіддя.

Користувачі мережі похвалили артиста за зовнішній вигляд.

Нагадаємо, розпатлана Лорак похвалилася розвагами з колишньою коханкою Лазарєва: "Які гаряченькі".

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