Популярна українська шоувумен Олена Кравець з «Квартал 95» розповіла, чому з дитинства вчить своїх дочок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Ми з моєю маленькою жінкою Машею сьогодні теж в рядах міжнародної ініціативи жіночої підтримки #womensupportingwomen. Моя мама колись давно сказала мені: «Донечка, запам'ятай, жодне насильство не має виправдання. Як тільки ти відчуєш його запах поруч з собою — збирай речі і йди звідти, де тебе принижують». Це ж я кажу своїм дівчаткам, те ж саме хочу сказати всім жінкам у світі. Нехай тільки фото залишаються чорно-білими, а життя грає барвами», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що пост Кравець супроводжувала чорно-білим знімком, на якому вона зображена зі своєю старшою дочкою.
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«Які гарні», «красуні», «круті», «золоті слова», «Дві красуні! Мама і дочка, як сестрички», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 43-річна зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець показала, як виглядає в повсякденному житті.
Олена була дуже просто одягнена – на ній красувалася кепка, а на обличчі не було макіяжу. При цьому яскраво світило сонце, що зробило образ артистки дуже сонячним.
Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірним шармом: «Красуня».
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