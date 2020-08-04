Популярная украинская шоувумен Елена Кравец из «Квартал 95» рассказала, чему с детства учит своих дочерей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мы с моей маленькой женщиной Машей сегодня тоже в рядах международной инициативы женской поддержки #womensupportingwomen. Моя мама когда-то давно сказала мне: «Доченька, запомни, ни одно насилие не имеет оправдания. Как только ты почувствуешь его запах рядом с собой — собирай вещи и уходи оттуда, где тебя унижают». Это же я говорю своим девочкам, то же самое хочу сказать всем женщинам в мире. Пусть только фото остаются черно-белыми, а жизнь играет красками», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Кравец сопровождала черно-белым снимком, на котором она запечатлена со своей старшей дочерью.

«Какие красивые», «красотки», «крутые», «золотые слова», «Две красавицы! Мама и дочка, как сестрички», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 43-летняя звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец показала, как выглядит в повседневной жизни.

Елена была очень просто одета – на ней красовалась кепка, а на лице не было макияжа. При этом ярко светило солнце, что сделало образ артистки очень солнечным.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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