43-летняя звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец показала, как выглядит в повседневной жизни
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео с анонсом своего нового проекта. Елена была очень просто одета – на ней красовалась кепка, а на лице не было макияжа. При этом ярко светило солнце, что сделало образ артистки очень солнечным.
«Просто напоминаю о том, как буду рада видеть вас», - подписала артистка видео, в котором она анонсировала ироничные чтения, в которых она будет участвовать.
Как известно, Елена Кравец пробует себя в проектах, далеких от «Квартал 95». В этот раз она совместно с украинской писательницей будет читать ироничные истории.
За два часа пост артистки посмотрели более 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Ты самая красивая актриса», «Так люблю тебя», «Прекрасная», «Разноплановая Артистка!», «А для тех кто далеко от Киева? Можно видеоверсии увидеть?», «Елена, желаю Вам отличного настроения и прекрасного выступления. Вы большая молодец», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Елена Кравец позировала в черном облегающем платье. Красотка сидела на столике, повернувшись к камере боком. Выглядела актриса потрясающе и очень соблазнительно. Наряд как нельзя лучше подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив все самые аппетитные места.
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
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