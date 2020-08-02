43-летняя звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец показала, как выглядит в повседневной жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео с анонсом своего нового проекта. Елена была очень просто одета – на ней красовалась кепка, а на лице не было макияжа. При этом ярко светило солнце, что сделало образ артистки очень солнечным.

«Просто напоминаю о том, как буду рада видеть вас», - подписала артистка видео, в котором она анонсировала ироничные чтения, в которых она будет участвовать.

Как известно, Елена Кравец пробует себя в проектах, далеких от «Квартал 95». В этот раз она совместно с украинской писательницей будет читать ироничные истории.

За два часа пост артистки посмотрели более 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты самая красивая актриса», «Так люблю тебя», «Прекрасная», «Разноплановая Артистка!», «А для тех кто далеко от Киева? Можно видеоверсии увидеть?», «Елена, желаю Вам отличного настроения и прекрасного выступления. Вы большая молодец», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец позировала в черном облегающем платье. Красотка сидела на столике, повернувшись к камере боком. Выглядела актриса потрясающе и очень соблазнительно. Наряд как нельзя лучше подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив все самые аппетитные места.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.

Также Politeka писала, что Кравец показала подросших двойняшек: "Так похожи на...".