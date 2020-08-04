Молода модель Дарина Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, засвітилася з чоловіком в новому вигляді

Вже кілька тижнів минуло з того дня, як Хлистун і Михайлюк перестали приховувати свої стосунки. Пару часто помічають на романтичних вечорах, модних заходах і навіть простих прогулянках по місту.

Сьогодні ж, в соціальній мережі Instagram на фан-сторінці "Холостяка" з'явилися даркие кадри, зроблені на відпочинку пілота і моделі. Зазначимо, кілька днів тому авіасполучення України з іншими країнами були відновлені, тому молодий пілот знову показує, як підкорює небо. Цього разу до нього приєдналася молода обраниця:

«Новеньке фото від Даша дівчата Макса! Ну як вам?», «Жах 😒», «Ніяк!Чекаємо весілля!», «А хто знає її посилання?», «@flymax305 ти своє щастя про**ал !», «нехай навіть і зроблені губи, але вона виглядає натуральніше і скромніше ніж Дашка», «навіщо йти на проект якщо можна й так знайти дівчину😉 буть щаслив», «Що попало, навіщо було йти на проект, щоб знайти потім в результаті за проектом», «Красиві! Ви супер пара!Щастя і любові вам», «Так у Даші багато штучного, ну і в цій губи) Ну звичайно ця симпатична. У цій хоч губи нормально накачали», - пишуть користувачі.

Як відомо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як один "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею. Після пара сама прокоментувала відносинах, але подробиць розкривати не стала.

Також днем раніше Михайлюк розповів, що йому допомагає справлятися з життєвими проблемами. Американський пілот присвятив цьому свій останній пост в Instagram.

"Не так важливо, що з нами відбувається, важливо як ми до цього ставимося", - вважає Макс.

За словами Михайлюка, з труднощами він справляється завдяки словами футбольного тренера Тіто Віланови: "Ви ніколи не повинні переживати ні про що. Те, що сьогодні здається важливим, завтра вже не так"

"Так що друзі, пам'ятайте, навіть якщо Вас з'їли у Вас завжди є два виходи, а може навіть і три, дивлячись хто з'їв", - зазначив колишній герой "Холостяка".

Передплатники Макса оцінили такий його погляд на життя, а деякі з них навіть припустили, що ці слова відносяться до того, що відбувається на проекті: "Своєчасно", "Фраза супер!!! 👍 Це буде моя фраза дня))) І на майбутнє", "Так, головне витримка і терпіння, як навчитися цього, але життя навчить", - писали під постом Михайлюка.

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