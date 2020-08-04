Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, засветилась с мужчиной в новом виде

Уже несколько недель прошло с того дня, как Хлистун и Михайлюк прекратили скрывать свои отношения. Пару часто замечают на романтичных вечерах, модных мероприятиях и даже простых прогулках по городу.

Сегодня же, в социальной сети Инстаграм на фан-странице "Холостяка" появились даркие кадры, сделанные на отдыхе пилота и модели. Отметим, несколько дней назад авиасообщения Украины с другими странами были возобновлены, поэтому молодой пилот снова показывает, как покоряет небо. В этот раз к нему присоединилась молодая избранница:

«Новенькое фото от Даша девушки Макса! Ну как вам?», «Ужас, Даушлька лучше в 100 раз 😒», «Никак!Ждём свадьбу!», «А кто знает её ссылку?», «@flymax305 ты своё счастье про**ал !», «пусть даже и сделаные губы, но выглядит она натуральнее и скромнее чем Дашка», «зачем идти на проект если можно и так найти девушку😉 буть щаслив», «Что попало, зачем было идти на проект, чтоб найти потом в результате за проектом», «Красивые! Вы супер пара!Счастья и любви вам», «Да у Даши много искусственного, ну и у этой губы) Ну эта конечно симпатичная. У этой хоть губы нормально накачали», - пишут пользователи.

Как известно, слухи о новой возлюбленной Макса возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой. После пара сама прокомментировала отношениях, но подробностей раскрывать не стала.

Также днем ранее Михайлюк рассказал, что ему помогает справляться с жизненными проблемами. Американский пилот посвятил этому свой последний пост в Instagram.

"Не так важно, что с нами происходит, важно как мы сами к этому относимся", - считает Макс.

По словам Михайлюка, с трудностями он справляется благодаря словам футбольного тренера Тито Виллановы: "Вы никогда не должны переживать ни о чем. То, что сегодня кажется важным, завтра уже не так"

"Так что друзья, помните, даже если Вас съели у Вас всегда есть два выхода, а может даже и три, смотря кто съел", - отметил бывший герой "Холостяка".

Подписчики Макса оценили такой его взгляд на жизнь, а некоторые из них даже допустили, что эти слова относятся к происходящему на проекте: "Своевременно", "Фраза супер!!! 👍 Это будет моя фраза дня))) И на будущее", "Да, главное выдержка и терпение, как научиться этому, но жизнь научит", - писали под постом Михайлюка.

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