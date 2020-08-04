Відома співачка Ані Лорак здивувала архівних селфи разом з колегою Вірою Брежнєвою

Ані Лорак та Віра Брежнєва, що засвітилися на відпочинку в несподівано зухвалих вбраннях, чимало сполохали мережу. Справа в тому, що кілька років тому колеги, відмовилися жити в Україні і перебралися в РФ, вирішили провести вечір разом під час відпочинку. Спільний кадр двох співачок чимало розлютив мережу.

Самі артистки при цьому також здивували сміливими нарядами – тонке бежеву сукню і майка на тонких лямках з мереживами виглядали так, немов піжами. Співачка Ані Лорак опублікувала яскраве фото на своїй сторінці в Instagram. Саме це селфи, вийшло досить пікантним, не залишило користувачів мережі байдужими. Деякі користувачі навіть назвали вбрання співачок "піжамної вечірки".

«Неймовірна, прекрасна дівчина і теплий душевний чоловік @ververa», - написала Лорак.

Ось що писали фолловери:

«Ви прекрасні», Красуні. А може вам створити дует?», «2 лялечки», «Вони що в ночнушках??», «Які гарні😍😍😍😍», «Ви прекрасні обидві», «Красуні! 🌸 🌷 🌸 😊», «Ні, про Віру можете не говорити, за неї вже її сутність все зробила, так що все одно не віримо!», «Обидві красиві але щодо голосу Ані лорак на висоті», «Дві красуні,одна краще іншої», «Сидять, сі*ьки розвісили, че вже, заслужені артистки», «З грязі в князі», «Родимки в однаковому місці ))) красуні 🌟🌟💐».

Зазначимо, українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з передплатниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки.

Раніше Кароліна показала, як з'явилася в незвичайному вбранні, причому не одна, а разом з Вірою Брежнєвої. У Москві відбулася церемонія нагородження премії "Золотий грамофон". Серед її володарів з'явилися і запроданки з України - Лобода, Лорак і Брежнєва. За нагородами знаменитості виходили на сцену особисто.

"Фарби вечора. Прекрасна!", - написала Лорак під постом, який виставила в Instagram. Совместоное фото з Вірою вельми здивувало мережу. Брежнєва також виставила знімок, але вже в розділі Сторі.

Нагадаємо, Лорак показала, як розважалася з Джиганом до скандалу з Самойлової: "Ого, тут ще такий худий..."

Як повідомляла Politeka, схудла Ані Лорак засвітила свої переваги на відпочинку, поставши на весь зріст: "Діва".

Також Politeka писала, що Білик і Могилевська приголомшили вчинком на публіці, Ані Лорак не стрималася: "Нічого собі пристрасть"