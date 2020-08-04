Известная певица Ани Лорак удивила архивным селфи вместе с коллегой Верой Брежневой

Ани Лорак и Вера Брежнева, засветившиеся на отдыхе в неожиданно дерзких нарядах, немало всполошили сеть. Дело в том, что несколько лет тому назад коллеги, отказавшиеся жить в Украине и перебравшиеся в РФ, решили провести вечер вместе во время отдыха. Совместный кадр двух певиц немало разозлил сеть.

Сами артистки при этом также удивили смелыми нарядами – тонкое бежевое платье и майка на тонких лямках с кружевами выглядели так, словно пижамы. Певица Ани Лорак опубликовала яркое фото на своей странице в Instagram. Именно это селфи, получившееся довольно пикантным, не оставило пользователей сети равнодушными. Некоторые пользователи даже назвали наряды певиц "пижамной вечеринкой".

«Невероятная, прекрасная девушка и тёплый душевный человек @ververa», - написала Лорак.

Вот что писали фолловеры:

«Вы прекрасны», Красавицы. А может вам создать дуэт?», «2 куколки», «Они что в ночнушках??», «Какие красивые😍😍😍😍», «Вы прекрасны обе», «Красотки! 🌸 🌷 🌸 😊», «Нет, про Веру можете не говорить, за нее уже ее сущность все сделала, так что всё равно не верим!», «Обе красивы но насчёт голоса Ани лорак на высоте», «Две красотки,одна лучше другой», «Сидят, си*ьки развесили, че уж, заслуженные артистки», «Из грязи в князи», «Родинки в одинаковом месте ))) красотки 🌟🌟💐».

Отметим, украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с подписчиками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы.

Ранее Каролина показала, как предстала в необычном наряде, причем не одна, а вместе с Верой Брежневой. В Москве состоялась церемония награждения премии "Золотой граммофон". Среди ее обладателей появились и запроданки из Украины - Лобода, Лорак и Брежнева. За наградами знаменитости выходили на сцену лично.

"Краски вечера. Прекрасная!", - написала Лорак под постом, который выставила в Инстаграм. Совместоное фото с Верой весьма удивило сеть. Брежнева также выставила снимок, но уже в разделе Стори.

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

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