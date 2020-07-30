Знаменитая артиска Ани Лорак показала удивительно стройную фигуру в черном платье

Как известно, певице пришлось отменить часть выступлений и проектов из-за вируса и самоизоляции. После в одном из прямых эфиров Каролина рассказала, что сидеть дома в одиночестве очень угнетало ее.

Все время певица провела вместе с дочерью. Также она рассказала, что все это время занималась спортом и фигурой. Старалась правильно питаться, несмотря на любовь к жаренной картошке. И, похоже, это дало результат.

Не так давно на дне рождения дочери Софии, звезда восхитила стройной фигурой и удивительно тонкой талией в черном платье. Певица, как сама она рассказала в прямом эфире в Инстаграм, весит всего 52 килограма.

Фанаты часто восхищаются силе воли знаменитости, ведь она ограничивает питание, чтобы всегда выглядеть молодо. В сочетании с уколами красоты Каролине удалось значительно омолодиться. Часто звезду сравнивают с более молодой артисткой Настей Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограмм, но она все еще не превзошла Каролину, которая после родов очень преобразилась.

Также Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком:

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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