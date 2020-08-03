Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как развлекалась раньше с Джиганом

Специально ко дню рождения артиста, певица решила поделиться совместным кадром с Джиганом, с которым они уже давно знают друг друга и даже считаются друзьями. На фото, сделанном до скандала мужчины с его женой, вполне довольные и счастливые артисты позировали возле специального стенда для фотосессий на модном мероприятии. На кадре видно, что Джиган здесь заметно худее, после лечения от наркотической зависимости мужчина сильно располнел.

Отметим, в то же время жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, что последние месяцы были для нее самыми тяжелыми в ее жизни.

«Официально заявляю что последние 8 месяцев были самыми тяжёлыми в моей жизни ))2020 год оказался максимально полон на сюрпризы. но я не жалуюсь, я никогда не жалуюсь )я благодарю вселенную за всё что происходит, потому что это всё мои уроки и они очевидно пошли мне на пользу)сейчас я сильнее чем когда либо, у меня нет слабых мест и я знаю что я могу абсолютно всё, я стала просто непобедимая», — написала Оксана в своем посту в Инстаграм.

Ранее мы также писали, что разведясь с мужем Муратом в прошлом году, Каролина не стала скрывать, что спустя несколько месяцев завела новые отношения. При этом артистка получила волну насмешек из-за своего выбора – молодой продюсер Егор Глеб оказался в центре скандала после своего развода.

Спустя время Каролина прекратила делиться личными фото с мужчиной, однако это не мешает фанатам строить догадки о ее новых отношениях или недавно закончившихся с Муратом.

Поэтому новый ролик, в главной роли которого оказалась счастливая Каролина с дочерью, вызвал немалый ажиотаж. В образе принцессы дочь певицы Соня выглядела очень счастливой и довольной, а ее кружевное платье навело фанатов на мысль, что девочка вместе с мамой встречают «нового папу».

В видео также видно, что Каролина похожа на невесту, ожидающую у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился загадочный молодой человек, лицо которого намеренно скрыто от объектива, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход для ее конкурса.

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