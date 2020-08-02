Сегодня у певицы день рождения

Певица Ирина Билык неординарно поздравила свою звездную коллегу Наталью Могилевскую с 45-летием

2 августа, день рождение отмечает знаменитая украинская певица Наталя Могилевская. Сегодня ей исполнилось 45 лет, передает Politeka.net.

В этот день знаменитость поздравляют родные и близкие, а также ее звездные коллеги по цеху. Среди них — Ирина Билык, которая приготовила подружке особый подарок.

На своей странице в Инстаграм Былик обнародовала архивное фото, на котором две певицы целуют друг друга в губы.

«Моя любимая ❤️ @nataliya_mogilevskaya , поздравляю тебя с твоим днём✨!

Пусть любовь💖 приносит тебе вдохновение и удовольствие!

А твои красивые песни🎶летят✈️по свету🌍и радуют людей!

Друзья🙋🏼‍♀️! Давайте вместе в комментариях поздравим🥳мою подружку Наташеньку с Днём🎂рождения🎊!!!», - написала Ирина Билык.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям. Архивный снимок понравился многим и среди тех, кто лайкнул фотографию оказалась еще одна украинская певица Ани Лорак.

«Ничего себе страсть», «С Днем рождения!!!Пусть все задуманное сбывается!!!🌷», «С, Днём рождения, Наташенька! классная , умная, позитивная, душевная! Будь счастлива❤️❤️❤️», «Какая нежность», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Ирина Билык покрасовалась на природе в ярком женственном платье.

Билык вовсю продемонстрировала свое шикарное платье с пышной юбкой, стоя на природе. Розовый наряд артистки со множеством складок и рюшей явно впечатлил певицу. Она бодро покрутила юбку платья в разные стороны. Ее образ дополнил крупный цветок в волосах того же оттенка.

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

Как сообщала Politeka, Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры: «Я обещала вам…».