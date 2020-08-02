Украинская певица Ани Лорак сверкнула стройными ножками во время отпуска

Популярная исполнительна решила не отказывать себе в летнем отдыхе и отправилась на один из известных курортов в Грецию. Оттуда Ани Лорак поделилась с поклонниками свежим снимком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ани Лорак попозировала на фоне красивейшего морского и горного пейзажа возле бухты. По такому случаю она нарядилась в черную трикотажную блузку на одно плечо и также белые широкие шортики с высокой талией, которые очень удачно подчеркнули ее похудевшую фигуру и стройные ноги.

Свой летний образ певица дополнила вьетнамками и солнцезащитными очками.

«Спасибо за гостеприимство!», - написала она.

В комментариях пользователи сети оставили массу комплиментов артистке и пожелали ей хорошо отдохнуть.

«Красотка! 😍», «Ооо, как здорово😍 Отличного отдыха, Дива!», «Ждем много солнечных фотографий🙌🏻🥰, «Невероятная», - пишуь в сети.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком:

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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