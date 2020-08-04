Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова умеет эпатировать публику и покорять сердца поклонников в различных образах
Знаменитость решила похвастаться формами в топике с декольте, передает Politeka.net. Артистка выглядела очень игривой и горячей.
Ольга сидела в кресле, немного наклонившись к камере. Грудь красотки выпирала из глубокого выреза, а она сжала ее руками по бокам, тем самым добавив объема.
Длинные украшения на шее делали еще больший акцент к прелестям звезды.
Голубые джинсы на высокой посадке выделили стройную талию знаменитости. Ольга смотрела в камеру, приоткрыв губы. Красотка с двумя высокими пучками из волос сделала образ кокетливым.
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За 14 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.
"Оль , ты заставляешь искать смайлы которыми даже не пользуемся 😂😂😂🧸🧸🧸🧸🧸", "Красивая 🎀🌸", "Та, откуда эти си**ки??????????? Нету же там ничего🧐", "С каждым разом всё больше", "Вот смотрю смотрю. Тут грудь такая большая, а на других видео и фото её почти нет. Как так то?", "Когда зажимает грудь по боках , то они даже если их нету , будут выглядеть так , а всё только потому что ты их зажала 🤷🏻♀️", "Также прекрасна,как наша клубника в шоколаде☺️❤️", "Девочка конфетка🍬", "Ой🥺🥰 Какая красивая😍", "Мышка какая крутая 🔥🔥🔥", "В этом мире она королева 👸🏼 не нравится живи в другом 👼🏻. Бум 💥", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Бузова решила порадовать поклонников жарким фото в концертном костюме из леопардовой ткани.
Артистка была в топе с капюшоном, а черный пояс подчеркнул тонкую талию.
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