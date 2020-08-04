Відома українська актриса Анна Кошмал здивувала несподіваним чином

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Кошмал опублікувала фото, на якому вона зображена в салатовому махровому халаті і жовтій хустині. При цьому, що цікаво, в такому вбранні вона позує не в інтер'єрі кімнати, як можна було б подумати. Фоном для знімка служить поле.

Розгорнутого коментаря до фото Кошмал не залишила, вона додала тільки хэшхтег «сонячні ванни».

Судячи по коментарям, креативний знімок сподобався фоловерам актриси. Також в Мережі дізналися халат, в якому позувала Кошмал. Фанати «Сватів» впевнені, що цей предмет гардероба вона позичила у Лариси Буханкиной, яку зіграла Олеся Железняк в одному з сезонів серіалу.

«Дуже цікаве фото!!!», «Знайомий халатик, ніби десь був у «Сватах», «Про цей халатик у Лариси в 6 сезон 2 серії в сватах був», «Сонячні ванни в плюшевому халаті», "Хто ж так ванни приймає", «Ех Женя, Женя знову університет пропускаєш😂😂», «Красуня», «Хах, яке цікаве і своєрідне фото😄 дуже красиво👍», «Така красуня», «Напевно на цьому полі не знімали які серії серіалу Свати», «Дуже яскраве і сонячне фото👍», «Це прекрасно», - пишуть в коментарях.

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