Украинская актриса Анна Кошмал из сериала «Сваты», в которым сыграла роль Женьки, поразила красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Базарьянский гламур», — коротко сказано в сообщении.

На опубликованном снимке Кошмал позирует в дерзком мини во время приезда в курортный городок в Одесской области Базарьянка. Дополняли образ знаменитости элегантные очки и накидка на голову. Вид знаменитости стал причинной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ослепительная», «Слишком горяча! Просто блеск», «Офигенная, правда», «солнечная наша Анечка», «Великолепная девушка», «красотка!», «очень красивая», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что актриса Анна Кошмал, которая играет Женьку в сериале «Сваты», подразнила поклонников необычным фото

Красотка сняла одежду, прикрывшись букетом полевых цветов. Впрочем, прикрыть все не получилось, поэтому Анна засветила лишнее: оголенные плечи, спину и ключицы. Образ дополнил необычный макияж. Красотка сделала красные стрелки, которые придали шарму фото.

За час ее фото оценили более 14 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Анна Кошмал очаровала видом в прозрачном белье, кадры нежности: «Просто ангел».

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