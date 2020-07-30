Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда "Сватов", показала себя и рассказала о чувствах

На фото Анна позировала в майке, а волосы оставила свободными. Красотка закрыла глаза от удовольствия, даря томную улыбку фотографу. Кошмал, как можно заметить, не надевала белье, а рядом с ней можно увидеть ромашки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не могу остановить чувство", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"невероятно милая фотография и ты", "Напиши мне в Лс. Я тебе люблю", "Воодушевленная мечтательница", "Очень нежная", "Да хватит уже спать!", "Шикарня".

Сообщалось, что Украинская актриса Анна Кошмал из сериала «Сваты» поразила красотой на отдыхе.

«Базарьянский гламур», — коротко сказано в сообщении.

На опубликованном снимке Кошмал позирует в дерзком мини во время приезда в курортный городок в Одесской области Базарьянка. Дополняли образ знаменитости элегантные очки и накидка на голову. Вид знаменитости стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что украинская актриса Анна Кошмал поделилась нежным фото.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала снимок, на котором предстала в очень женственном и нежном образе. Кошмал надела белое прозрачное белье, а сверху набросила черную кофту.

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