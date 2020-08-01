Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя на отдыхе

На фото красотка лежит в купальнике со змеиной расцветкой, а образ дополнила стильными очками и повязкой на голове. Кошмал устроилась удобно на пляже, лежа на песке. Как можно понять, Анна отправилась на отдых и довольна всем происходящим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Margarita Señorita", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Шикарная", "Классная", "Очки, что надо", "Я так тебя люблю, Анечка", "Приветик,ты случайно не фотоаппарат? Тогда почему, когда я тебя вижу,я улыбаюсь?", "Вы очень классная актриса", "Смотрю ваши фильмы просто балдею!!! Шикарная постановка!", "Нет слов, одни смайлики", "Вы очень красивая. Очень люблю смотреть сериалы с вами", "Я думаю, Сваты 7 там и будут", "Прелесть".

Ранее мы сообщали, что украинская актриса Анна Кошмал из сериала «Сваты», в которым сыграла роль Женьки, поразила красотой на отдыхе.







«Базарьянский гламур», — коротко сказано в сообщении.



На опубликованном снимке Кошмал позирует в дерзком мини во время приезда в курортный городок в Одесской области Базарьянка.

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