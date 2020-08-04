Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка "Сватів" вразила фанатів яскравому чином

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку присвячену творчості знаменитості.

У Мережі з'явився знімок Кравченко в образі з однієї з вистав, в якому грає артистка. Родзинкою стала капелюх з кольоруа потім і макіяж з акцентом на губи.

«Ось це красуня!», - відреагували в мережі.

Також фанати Тетяни Кравченко розповіли, за що вони її так люблять.

«Шалено добра людина!! Справжня!!», «Искреная, народна і така близька!», «Тетяна Кравченко не може бути ні грубим , ні важким людиною... вона найкраща!!!💓 . Фільми з її участю хочеться дивитися і дивитися», «За те, що вона жінка, яка крокує в ногу з часом❤», «Мені подобається доброта, її простота це як ніби її життя, а не кіно, її ось ці слівця "зачинися ти вже" і взагалі багато інших. Вона осіб душі», «Ви даєте якийсь заряд бадьорості та оптимізму. Спасибі Вам велике», «Геніальна класна акторка. Індивідуальна. Зараз так багато актрис і вони, як на підбір...немає родзинки...а Ви просто👍», - пишуть в коментарях.

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