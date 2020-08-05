Американська фітнес-модель Ана Чері здивувала сміливим фото, на якому позувала в одних чорних мереживах

Ана любить ділитися секретами схуднення, розповідає про правильне харчування, про спеціальних біо-добавки, які допомагають тримати фігуру у формі, а також записує спеціальні ролики зі своїх занять. При цьому молода фітнес-тренер не боїться показати фігуру у сміливих образах, тому з легкістю приміряє тонку білизну для гарячих зйомок.

наприклад, для однієї зі сміливих фотосесій, Ана приміряла лише чорну мереживну білизну з підв'язками. Тонка тканина не тільки вигідно підкреслила ідеальний тон шкіри знаменитості, але і вдало доповнила образ зірки. Мережива підігріли інтерес фанатів по відношенню до молодої дівчини.

«Чарівні дні в білизна 🖤 оголошення. PS Я почала вести TikTok вчора - AnaCheriTikTok 🖤», - пише фітнес-модель.

Ось що відповіли користувачі:

«Такий сміливий вигляд, ніби без одягу 🙄🔥», «Дуже дуже жарко», «Як справи, дитинко, я люблю тебе», «Бог вкладає всю красу в твої губи, очі, волосся, лоб, підборіддя і формочки», «Бачачи тебе в чорному, я думаю, що Бог створив для тебе чорний колір 💕», «Ти прекрасна з голови до п'ят, немає слів у світі, які описують твою красу, дівчина вашої мрії 💞».

Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі і записувати свої успіхи на відео. Ролики й фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

Нещодавно Чері блиснула фігурою в яскраво-синьому костюмі разом з не менш спортивної подружкою з білявими локонами. Напівпрозорі лосини з сіточкою ідеально доповнили топи, з акуратним декольте, також дополненым сіточкою, але іншого дизайну.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Відмітьте того, хто любить синій колір! Тому що я закохана в колір Sapphire з колекції Ocean 🌊🙌🏼 добре виглядає на всіх !! ! Ви хочете отримати БЕЗКОШТОВНЕ керівництво по міні тренувань, розроблене мною на основі реальних тренувань? Просто перейдіть за посиланням у моїй біографії і приєднаєтеся до мого списку перших знайомих! Всі складні вправи виділені на сторінці 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - розповідає Ана.

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