Американская фитнес-модель Ана Чери удивила смелым фото, на котором позировала в одних черных кружевах

Ана любит делиться секретами похудения, рассказывает о правильном питании, о специальных био-добавках, которые помогают держать фигуру в форме, а также записывает специальные ролики со свомх занятий. При этом молодая фитнес-тренер не боится показать фигуру в смелых образах, поэтому с легкостью примеряет тонкое белье для горячих съемок.

К примеру, для одной из смелых фотосессий, Ана примерила лишь черное кружевное белье с подвязками. Тонкая ткань не только выгодно подчеркнула идеальный тон кожи знаменитости, но и удачно дополнила образ звезды. Кружева подогрели интерес фанатов по отношению к молодой девушке.

«Волшебные дни в белье 🖤 объявление. PS Я начала вести TikTok вчера - AnaCheriTikTok 🖤», - пишет фитнес-модель.

Вот что ответили пользователи:

«Такой смелый вид, будто без одежды 🙄🔥», «Очень очень жарко», «Как дела, детка, я люблю тебя», «Бог вкладывает всю красоту в твои губы, глаза, волосы, лоб, подбородок и формочки», «Видя тебя в черном, я думаю, что Бог создал для тебя черный цвет 💕», «Ты прекрасна с головы до пят, нет слов в мире, которые описывают твою красоту, девушка вашеймечты 💞».

Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

Недавно Чери блеснула фигурой в ярко-синем костюме вместе с не менее спортивной подружкой с белокурыми локонами. Полупрозрачные лосины с сеточкой идеально дополнили топы, с аккуратным декольте, также дополненым сеточкой, но другого дизайна.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Отметьте того, кто любит синий цвет! Потому что я влюблена в цвет Sapphire из коллекции Ocean 🌊🙌🏼 хорошо смотрится на всех !! ! Вы хотите получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по мини тренировкам, разработанное мной на основе реальных тренировок? Просто перейдите по ссылке в моей биографии и присоединитесь к моему списку первых знакомых! Все сложные упражнения выделены на странице 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - рассказывает Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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