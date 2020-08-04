Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс вразила зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому знімку Бльоданс похвалилася довгими стрункими ногами. На фото артистка сидить у кріслі. Вона одягнена в коротке малинове плаття, а на ногах – сріблясті босоніжки.

Довгі рівні волосся розпущене, а на обличчі, схоже, майже немає макіяжу.

«Вже половина літа позаду, обмеження на пересування давно зняли, ми гуляємо на свіжому повітрі і нарешті можемо подорожувати! В період довгих прогулянок і перельотів головне не забувати піклуватися про здоров'я ніг, особливо тим, у кого ніжки набрякають і сильно втомлюються в спеку», - написала артистка.

При цьому в коментарях фолловери Бльоданс похвалили, що її ноги виглядають бездоганно.

Більш того, на новому знімку деяким юзерам вона нагадала легендарну актрису Анджеліну Джолі.

Також в Мережі відзначили, що Бльоданс виглядає дуже молодо.

«Шикарно....🔥🔥🔥Як 20 річна дівчина👏💋👑», «Гарні ніжки, Евеліна!», «Яка ж Ви гарна Евеліна😍», «найкрасивіша!!!! Люблю вас сильно 💋💋», «Ти прекрасна, моя люба 💖💖💖», «Ви красуня👍😍 наша Російська Джолі 😉», - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, томна Бльоданс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

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