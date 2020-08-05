Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, показала свебя в стильному образі

Смаглява красуня з незвичайною зовнішністю не соромиться свого тіла, вміє підкреслювати достоїнства і любить роздягатися на камеру. При цьому модель також любить підкреслювати свою красу яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи і хвалиться стильними укладками своїх кучерявих локонів, повідомляє Politeka.net.

У этоот разу дівчина підкреслила свою фігуру в чорному боді незвичайним чином - замість спідниці вона одягла прозору блискучу сіточку, акуратно зав'язала темне волосся і спустила чорний піджак з плечей. При цьому блискучий образ моделі доповнили досить масивні сережки з блискітками в тон прозорою сіточці на стегнах.

«Це мій шанс», «Чорт, жінка просто приголомшлива 🔥🔥», «Лід ти виходиш? Дівчина, ви вже у вогні! 😀», «Ви красива жінка Ебігейл Рэтчфорд», «Виходь за мене», «Прекрасний вид», «Який приголомшливий наряд, ти виглядаєш приголомшливо 💫💫», «it.t.n. ... ❣‼ ❣ .. Тобі справді потрібен хлопець 💕❣❣», «Дуже красиво», «Є дружина», - пишуть користувачі.

До цього Ебі також постала у фатальному образі, примірявши червоне білизна з підв'язками. Дівчина доповнила спокусливий вигляд блискучим макіяжем і прийняла як можна більш вдалу позу, чим відразу ж привернула увагу до себе.

«Okkkkkkkk я так люблю свята. Скажіть, коли ваш день народження? Мій взимку, у кого збігається з моїм?», - написала дівчина.

Відповіді фанатів не змусили себе чекати:

«Мені подобаються гарні, хороші бюстгальтери», «Ух ти. Захоплює дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ти повинна зробити сіточку з ремінцем 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Дитинко, ти виглядаєш дуже круто, я хочу зустрітися з тобою 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Дитино, твій день народження такий же, як мій, ти така чудова», «Ти супер спокуслива, дитинко, що ти з нами робиш?».

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