Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в одній білизні 

Відомо, що модель має безліч фанатів по всьому світу, які створюють фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилися архівні чорно-білі фото зірки. 

На знімках модель постала в одній мереживній білизні, та ще й у ліжку, давши розігратися фантазії своїх шанувальників, й ублаживши їх. 

На першому кадрі Кайлі зробила фото свого тіла крупним планом і без обличчя. Видно, як мереживний ліфчик натягнувся на тонких бретельках під вагою великих грудей. Білизна ніби вп'ялася в форми знаменитості, піднімаючи їх вгору. 

Тонка талія, плоский животик - також гідні комплементів. Маленькі трусики на тонких бретельках виглядають прекрасно на пишних стегнах красуні. 

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На іншому кадрі модель розкинулася на ліжку. Тут красуня показала своє обличчя. Зірка зробила просту зачіску і свій фірмовий макіяж, вона посміхалася. Завершили спокусливий образ акуратні сережки у вухах. 

За 13 годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі засипали модель компліментами за досконалу фігуру і зухвалі знімки на ліжку.

"Спекотна кокетка", - зазначив один з фанатів. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала на яхті в компанії своїх гарячих подружок

Зірка  обрала цікавий купальник. Верх являв собою коротку футболку з великим вирізом і на зав'язках. Груди ледь не вистрибували з топіка. 

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер влаштувала гарячу зйомку в модних нюдових комбінезонах зі своєю подружкою. Дівчата розпустили волосся, що дістає до попереку, а також прикрили очі модними сонцезахисними окулярами.

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