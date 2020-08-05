Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в одном белье 

Известно, что модель имеет массу фанатов по всему миру, которые создают фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появились архивные черно-белые фото звезды. 

На снимках модель предстала в одном кружевном белье, да еще и в постели, дав разыграться фантазии своих поклонников и ублажив их. 

На первом кадре Кайли сделала фото своего тела крупным планом и без лица. Видно, как кружевной лифчик натянулся на тонких бретельках под тяжестью большой груди. Белье будто впилось в формы знаменитости, поднимая их вверх. 

Тонкая талия и плоский животик - также достойны комплементов. Маленькие трусики на тонких бретельках смотрятся великолепно на пышных бедрах красотки. 

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На другом кадре модель раскинулась на постели. Здесь красотка показала свое лицо. Звезда сделала простую прическу и свой фирменный макияж, она улыбалась. Завершили соблазнительный образ аккуратные сережки в ушах. 

За 13 часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети засыпали модель комплиментами за совершенную фигуру и дерзкие снимки на кровати. 

"Жаркая кокетка", - отметил один из фанатов. 

Напомним, Кайли Дженнер позировала на яхте в компании своих горячих подружек

Звезда  выбрала интересный купальник. Верх представлял собой короткую футболку с большим вырезом и на завязках. Грудь едва ли не выпрыгивала из топика. 

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер устроила жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах со своей подружкой. Девушки распустили волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье