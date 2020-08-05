Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в одном белье
Известно, что модель имеет массу фанатов по всему миру, которые создают фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появились архивные черно-белые фото звезды.
На снимках модель предстала в одном кружевном белье, да еще и в постели, дав разыграться фантазии своих поклонников и ублажив их.
На первом кадре Кайли сделала фото своего тела крупным планом и без лица. Видно, как кружевной лифчик натянулся на тонких бретельках под тяжестью большой груди. Белье будто впилось в формы знаменитости, поднимая их вверх.
Тонкая талия и плоский животик - также достойны комплементов. Маленькие трусики на тонких бретельках смотрятся великолепно на пышных бедрах красотки.
Фитнес-тренер Усманова едва прикрыла прелести ниточками: с таким телом купальник не нужен
Антициклон накроет Украину, погода готовит новый удар: каким областям приготовиться
Тарифы на коммуналку изменились, украинцев озадачили нововведениями с 1 августа: "Цена зависит от..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
На другом кадре модель раскинулась на постели. Здесь красотка показала свое лицо. Звезда сделала простую прическу и свой фирменный макияж, она улыбалась. Завершили соблазнительный образ аккуратные сережки в ушах.
За 13 часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети засыпали модель комплиментами за совершенную фигуру и дерзкие снимки на кровати.
"Жаркая кокетка", - отметил один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер позировала на яхте в компании своих горячих подружек
Звезда выбрала интересный купальник. Верх представлял собой короткую футболку с большим вырезом и на завязках. Грудь едва ли не выпрыгивала из топика.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер устроила жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах со своей подружкой. Девушки распустили волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой
А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье