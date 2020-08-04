Популярна телеведуча Настя Івлєєва приголомшила метаморфозами з зовнішністю

Про це пише Politeka.net з посиланням на відео, опубліковане в «Instagram».

Ролик починається зі слів: «Я звичайно не модель, але…». Потім йде відеоряд, як Івлєєва позує, згинаючись в різних позах.

При цьому в Мережі відзначили, що телеведуча сильно схудла, також у неї «зникла» груди.

«Раніше дуже подобалася) зараз зовсім ніяк», «Ніяк», «Звичайно, не модель. Що ще сказати...», «Колгоспниця навічно», «Куди поділася груди? Раніше у відеороликах як ніби більше була», «Як була ніким, тим і залишилася», «Я думала це Бузова 😁», «Терпіти її не можу, веде себе як бидло, не грами жіночності», «Стала пафосна», «Страшко», «Дуже сильно схудла..дарма...була така соковита дівка прям персик.. а стала як всі два масла і гуртка поту...», «Жах», - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Настя Івлєєва осоромилася після приїзду рідної мами.

Зірка вирішила здивувати мати і запросила її в ванну, де та від захоплення просто втратила дар мови. Виявляється, жінка побачила раковину і мило. Вона засміялася зі словами: "Мамо! Ти виконала мої мрії".

У підписі до відео йдеться, що у Насті в будинку чотири раковини. При цьому мати зірки досі живе у скромній квартирі в селі Разметелево.

Таке положення справ у знаменитості та її матері сильно обурило користувачів мережі, адже сім'я Ивлеевой продовжує жити в маленькій квартирі під Санкт-Петербургом.

Нагадаємо, що Івлєєва з «Орла і Решки» без сорому показала, на що витрачає мільйони.

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