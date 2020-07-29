Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» поразила сеть дорогостоящей покупкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ!💔 О Lamborghini Aventador😱 я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!👊🏽», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует рядом с дорогостоящим суперкаром, прикрывая лицо маской.Ее поклонники засыпали кумира поздравлениями, утверждая, что ведущая заслужила такой подарок: «У меня тупо пропал дар речи от увиденного! Настюха, молодец. Ты это заслужила. Гордимся».

Как известно, недавно у нее и ее супруга диагностировали китайский вирус.

Позже выяснилось, что автомобиль телеведущая приобрела у известного российского бизнесмена, бизнес которого на фоне карантина бизнес пошел вверх.

«Приятно было отдать машину в хорошие руки! Удачи на дорогах», — коротко говорится в сообщении.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Настя Ивлеева, известная по шоу "Орел и Решка" не всегда была блондинкой

Напомним, что Ивлеева изуродовала лицо косметикой и поразила новым видео: «Вот это треснула».

Как ранее сообщала Politeka, Ивлеева ошарашила решением о своем будущем, сеть кипит: «Я слово держу!».

Также Politeka писала, что Ивлеева взорвала сеть новым видео, затмив Дуа Липу: «Бузова в запой уйдет».