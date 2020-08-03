Популярная телеведущая Настя Ивлеева ответила на критику поклонников относительно того, в каких условиях живут ее родные

Об этом пишет Politeka.net.

Так, российская звезда в своем Telegram-канале опубликовала аудиосообщение, в котором рассказала, как она заботится о своей матери.

После того, как на Настю Ивлееву обрушился шквал критики, звезда рассказала, что ее мама уже три года нигде не работает.

Телеведущая призналась, что покупка квартиры для мамы, которая с сыном ютится в маленькой квартире под Санкт-Петербургом, у нее в планах, а сейчас она делает все для того, чтобы ее родительница наслаждалась жизнью.

Настя Ивлеева в аудиосообщении также уточнила, что «попросила маму уволиться с работы, чтобы она занималась собой».

«Мама в поисках новых хобби, которые могут ее развивать и делать счастливой», — добавила популярная телеведущая.

Помимо этого, мама Насти Ивлеевой получает огромное удовольствие от брендовых вещей и в качестве доказательства блогер опубликовала фото, сделанное на Новый год. На нем видно, как Наталья Анатольевна позировала в дорогих подарках, в том числе хвасталась шарфом Burberry.

Ранее мы рассказывали, как Настя Ивлеева оконфузилась после приезда родной мамы.

Звезда решила удивить мать и пригласила ее в ванну, где та от восхищения просто потеряла дар речи. Оказывается, женщина увидела раковину и мыло. Она засмеялась со словами: "Мама дорогая! Ты исполнила мои мечты".

В подписи к видео говорится, что у Насти в доме четыре раковины. При этом мать звезды до сих пор живет в скромной квартире в деревне Разметелево.

Такое положение дел у знаменитости и ее матери сильно возмутило пользователей сети, ведь семья Ивлеевой продолжает жить в маленькой квартире под Санкт-Петербургом.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и Решки» без стеснения показала, на что тратит миллионы.

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