Ведущая «Орла и решки», подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль снялась в наделавшем шуму клипе Светланы Лободы

Как передает Politeka.net, отрывок из клипа появился у телеведущей в Инстаграм. Девушка исполнила эпизодическую роль в видео. У нее на голове красовались скандинавские косички. Она стояла на столе и делала неприличные движения, как и многие артистки в видео.

«boomboom конкретный», - подписала отрывок Юлия.

За день пост посмотрели более 180 тысяч человек. В комментариях к ролику оставили массу слов поддержки и критики. Люди обсуждали схожесть Юлии с Ивлеевой, а также отсутствие последней в клипе.

«Я думала это Ляйсан Утяшева», «Коваль ещё плюс ко всему красотка, и они разные с Ивлеевой совершенно», «Образ шикарен», «Коваль, я думал ты не пойдешь в этот кринж, клип позор полнейший, об этом говорят цифры», «Юля, а Настя не обиделась, что вас позвали в клип, а её нет?», «Худшее музыкальное видео, что я видел в жизни. Но за Юлю рад, умница)», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Ивлеева тоже оставила отзыв под видео. При этом, недавно она остро подшутила над Лободой у себя в сторис. Ивлееву спросили, какая песня Ольги Бузовой ее любимая. В ответ телеведущая пропела песню Лободы «Твои глаза».

«Ну звезда моя», - написала Ивлеева под роликом.

Напомним, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной: топ редких фото из прошлого.

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