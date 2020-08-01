Ведущая «Орла и решки», подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль снялась в наделавшем шуму клипе Светланы Лободы
Как передает Politeka.net, отрывок из клипа появился у телеведущей в Инстаграм. Девушка исполнила эпизодическую роль в видео. У нее на голове красовались скандинавские косички. Она стояла на столе и делала неприличные движения, как и многие артистки в видео.
«boomboom конкретный», - подписала отрывок Юлия.
За день пост посмотрели более 180 тысяч человек. В комментариях к ролику оставили массу слов поддержки и критики. Люди обсуждали схожесть Юлии с Ивлеевой, а также отсутствие последней в клипе.
«Я думала это Ляйсан Утяшева», «Коваль ещё плюс ко всему красотка, и они разные с Ивлеевой совершенно», «Образ шикарен», «Коваль, я думал ты не пойдешь в этот кринж, клип позор полнейший, об этом говорят цифры», «Юля, а Настя не обиделась, что вас позвали в клип, а её нет?», «Худшее музыкальное видео, что я видел в жизни. Но за Юлю рад, умница)», - пишут пользователи сети.
Кароль без лифчика показала себя в чувственном образе нимфы: "Незаконно красивая!"
Отмена субсидий, скачок курса валют и рекорд с ЗНО – главное за ночь
С кем Настя Каменских крутила романы до Потапа, в сеть слили фото всех бывших: "Называл ее ..."
Асмус в одном кружевном белье пошла вразнос после развода с Харламовым: "Повезет же кому-то"
Стоит отметить, что Ивлеева тоже оставила отзыв под видео. При этом, недавно она остро подшутила над Лободой у себя в сторис. Ивлееву спросили, какая песня Ольги Бузовой ее любимая. В ответ телеведущая пропела песню Лободы «Твои глаза».
«Ну звезда моя», - написала Ивлеева под роликом.
Напомним, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной: топ редких фото из прошлого.
А еще Politeka писала, что Ивлеева расстегнула штаны и взбудоражила похудевшей фигурой: «А где грудь?».
Также Politeka сообщала, что обнародованы топ образов Ивлеевой из «Орла и решки», которые легко повторить.