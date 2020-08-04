Популярная телеведущая Настя Ивлеева огорошила метаморфозами со внешностью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео, опубликованное в «Инстаграм».

Ролик начинается со слов: «Я конечно не модель, но…». Затем идет видеоряд, как Ивлеева позирует, изгибаясь в разных позах.

При этом в Сети отметили, что телеведущая сильно похудела, также у нее «исчезла» грудь.

«Раньше очень нравилась) сейчас совсем никак», «Никак», «Конечно, не модель. Что ещё сказать...», «Колхозница навечно», «Куда делась грудь? Раньше в видеороликах как будто больше была», «Как была никем, тем и осталась», «Я думала это Бузова 😁», «Терпеть ее не могу, ведет себя как быдло, не граммы женственности», «Стала пафосная», «Страшко», «Очень сильно похудела..зря...была такая сочная девка прям персик.. а стала как все два масла и кружка пота...», «Ужас», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Настя Ивлеева оконфузилась после приезда родной мамы.

Звезда решила удивить мать и пригласила ее в ванну, где та от восхищения просто потеряла дар речи. Оказывается, женщина увидела раковину и мыло. Она засмеялась со словами: "Мама дорогая! Ты исполнила мои мечты".

В подписи к видео говорится, что у Насти в доме четыре раковины. При этом мать звезды до сих пор живет в скромной квартире в деревне Разметелево.

Такое положение дел у знаменитости и ее матери сильно возмутило пользователей сети, ведь семья Ивлеевой продолжает жить в маленькой квартире под Санкт-Петербургом.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и Решки» без стеснения показала, на что тратит миллионы.

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Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" расстегнула штаны и взбудоражила похудевшей фигурой.