Популярна українська співачка Тіна Кароль раптово підігріла чутки про роман з Даном Баланом

Як передає Politeka.net, кадри, які з'явилися на фан-сторінці артистки в "Instagram", буквально сколихнули мережу. (Щоб подивитися, скрольте до кінця).

Там опублікували два фото Тіни Кароль в брючних костюмах і запропонували вибрати, який найкраще. Однак уважні фанати запідозрили, що заради одного з цих образів Тіні Кароль довелося роздягнути Дана Балана.

«В костюмі Дана 👀😂», «Таємниця другого піджака так і не розкрита», «Тіна в костюмах - це окрема любов», «Не одяг прикрашає Тіну,а Тіна одяг! Красотуличка!», «Піджак Дана супер!», «Ой, як тут вибрати те... Тіна у всіх костюмах крутишка. Обожнюю її в такому оце стилі. Просто 🔥🔥🔥», «Тіна прекрасна в будь-якому образі», «У другого історія цікавіше», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, у цьому сірому брючному костюмі Тіна Кароль відвідала вечірку, організовану на честь 15-річчя програми "Світське життя". Пильну увагу фанатів артистки була прикута до цього поряд ще там, адже дуже схожий піджак є у Дана Балана. У Мережі навіть провели опитування щодо того, чий же це предмет гардеробу.

Фанати відразу ж висловили припущення, що це аж ніяк не збіг, і всі чекають, коли ж зірки розсекретять свої відносини.

Зазначимо, артисти вже не перший рік підігрівають чутки про свій роман.

За фліртом зіркових тренерів проекту «Голос» шанувальники спостерігають ще з дев'ятого сезону шоу, відразу коли співак посів червоне суддівське крісло. Зокрема, артист почав називати Кароль "кенгурушем".

Дано дозволяв собі смикати Тіну за щічку, а сама ж Тіна зізналася, що від присутності Дана поруч вона починає бентежитися.

У грудні 2019 року Дан Балан разом з Тіною Кароль записав ліричну композицію "Додому", а незабаром зірки представили ще один спільний трек під назвою "Пам'ятаєш".

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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