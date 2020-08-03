Популярная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников знойным образом для купания

Как сообщает Politeka.net, пикантное видео появилось на фанатской странице звезды в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

На опубликованном фрагменте из музыкального клипа Тина Кароль предстала влажная после купания. Певица вылезает из бассейна в коротком серебристом боди с тоненькими бретельками, который подчеркнул ее фигуру. Благодаря удачному ракурсу, открывается потрясающий вид на зону декольте знаменитости. Стоит отметить, что она не надела под низ бюстгальтер - вероятно, это такая необычная модель купальника.

Выбравшись из бассейна, Тина Кароль сексуально поправляет волосы и потягивается. Затем певица ложится на жезлонг и закусывает вишенкой, соблазнительно высунув язык.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид и обаятельный магнетизм Тины Кароль в комментариях:

"А как после такого спать ? 🔥🔥🔥😻"; "Сладкая вишенка ❤️"; "Прелестница"; "Какое великолепие!!!💯👍💖"; "Хорошо выглядишь"; "Ну все... Опять не засну💖❤️🍒🔥"; "Супер".

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

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