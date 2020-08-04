Популярная украинская певица Тина Кароль внезапно подогрела слухи о романе с Даном Баланом

Как передает Politeka.net, кадры, которые появились на фан-странице артистки в "Инстаграм", буквально всколыхнули сеть. (Чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Там опубликовали два фото Тины Кароль в брючных костюмах и предложили выбрать, какой лучше. Однако внимательные фанаты заподозрили, что ради одного из этих образов Тине Кароль пришлось раздеть Дана Балана.

«В костюме Дана 👀😂», «Тайна второго пиджака так и не раскрыта», «Тина в костюмах - это отдельная любовь», «Не одежда украшает Тину,а Тина одежду! Красотуличка!», «Пиджак Дана супер!», «Ой, да как тут выбрать то... Тина во всех костюмах крутышка. Обожаю ее в таком вот стиле. Просто 🔥🔥🔥», «Тина прекрасна в любом образе», «У второго история интереснее», - пишут в комментариях.

Отметим, в этом сером брючном костюме Тина Кароль посетила вечеринку, организованную в честь 15-летия программы "Светская жизнь". Пристальное внимание фанатов артистки было приковано к этому наряду еще там, ведь очень похожий пиджак есть у Дана Балана. В Сети даже провели опрос относительно того, чей же это предмет гардероба.

Фанаты сразу же высказали предположение, что это отнюдь не совпадение и все ждут, когда же звезды рассекретят свои отношения.

Отметим, артисты уже не первый год подогревают слухи о своем романе.

За флиртом звездных тренеров проекта «Голос» поклонники наблюдают еще с девятого сезона шоу, сразу когда певец занял красное судейское кресло. В частности, артист начал называть Кароль "кенгурушем".

Дан позволял себе дергать Тину за щечку, а сама же Тина призналась, что от присутствия Дана рядом она начинает смущаться.

В декабре 2019 года Дан Балан вместе с Тиной Кароль записал лирическую композицию "Домой", а вскоре звезды представили еще один совместный трек под названием "Помнишь".

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".