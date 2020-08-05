Відома модель, актриса Емілі Ратаковски захопила домашнім виглядом під час пікніка

Всесвітньо відома модель славиться своєю любов'ю до жарким зйомок. Дівчина не соромиться свого тіла, любить показувати модні купальники кожен пляжний сезон і також захоплює домашніми фото, зробленими її чоловіком на відпочинок.

При цьому модель намагається виглядати природно - Емілі не любить укладання і макіяж, адже дуже боїться, що стайлінгові кошти зіпсують її красу. В цей раз в соціальній мережі Instagram Ратаковски з'явилися відразу два домашніх фото.

На нових кадрах дівчина позровала в тонкому кольоровому сарафані в дрібний квітка, з розпущеним волоссям і без будь-яких макижа на засмаглому обличчі:

«Вогонь babyyy🔥🔥👅👅», «Відкрив і – чорт, шикарно» «Ти така красива 😍🦋🌸💙», «Я люблю тебе Емілі», «Soñadaaaaaaa😍», «Я перший👍🏻🇹🇲🇹🇲🇷🇺🇹🇲», «Так чудово виглядаєш», «Aygoey😍», «Що тобі найбільше подобається в @selenagomez?», «я люблю тебе», «Щасливий пвторник!», «Така милашка», «Шикарна в будь-якій позі» «це дуже мило», – пишуть користувачі.

У той же час в соціальній мережі Instagram на фан-сторінках з'являються домашні кадри з моделлю, які вона публікує спочатку в Сториз. Фанати люблять стежити за життям стрункої моделі, тому жаркий кадр, на якому дівчина показала значних розмірів форми в модному ліфчику, відразу ж справив на них враження. Злегка засмагла шкіра Емілі також виглядала чудово і це не дивно, адже дівчина стежить за собою постійно.

«Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.