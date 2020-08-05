Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски восхитила домашним видом во время пикника

Всемирно известная модель славится своей любовью к жарким съемкам. Девушка не стесняется своего тела, любит показывать модные купальники каждый пляжный сезон и также восхищает домашними фото, сделанными ее мужем на отдыхе.

При этом модель старается выглядеть естественно - Эмили не любит укладки и макияж, ведь очень боится, что стайлинговые средства испортят ее красоту. В этот раз в социальной сети Инстаграм Ратаковски появились сразу два домашних фото.

На новых кадрах девушка позровала в тонком цветном сарафане в мелкий цветок, с распущенными волосами и без какого-либо макижа на загорелом лице:

«Огонь babyyy🔥🔥👅👅», «Открыл и – черт, шикарно» «Ты такая красивая 😍🦋🌸💙», «Я люблю тебя Эмили», «Soñadaaaaaaa😍», «Я первый👍🏻🇹🇲🇹🇲🇷🇺🇹🇲», «Так прекрасно выглядишь», «Aygoey😍», «Что тебе больше всего нравится в @selenagomez?», «я тебя люблю», «Счастливый пвторник!», «Такая милашка», «Шикарна в любой позе» «это очень мило», – пишут пользователи.

В то же время в социальной сети ИНстаграм на фан-страницах появляются домашние кадры с моделью, которые она публикует изначально в Сториз. Фанаты любят следить за жизнью стройной модели, поэтому жаркий кадр, на котором девушка показала внушительных размеров формы в модном лифчике, сразу же произвёл на них впечатление. Слегка загорелая кожа Эмили также выглядела превосходно и это не удивительно, ведь девушка следит за собой постоянно.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.