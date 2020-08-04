Що буде з курс долара найближчим часом і чи варто вже зараз бігти в обмінник, розповіли українцям експерти

Так, у липні гривня знизилася до долара, але ще більше до євро. Офіційний курс долара виріс за місяць з 26,69 до 27,69 грн станом на 31 липня (+3,74%). А офіційний курс європейської валюти підскочив за цей час з 29,95 до 32,55 грн (+8,67%).

Падіння гривні експерти пов'язують з перестановками в Нацбанку.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначила, що зараз потрібно чекати макроекономічний прогноз і звіт про фінансової стабільності від НБУ і дивитися, який курс закладає безпосередньо Нацбанк.

За її словами, те, що зараз курс йде вгору - звичайна ситуація. Так завжди відбувається, коли починається ділова активність. При цьому экспертыне бачать проблем і не чекають несподіванок.

А ось, що дійсно не настільки типово це попит, який спостерігається на золото. Він так суттєво виріс вперше за багато років.

"Ми думаємо, що показники будуть приблизно до 28. Купувати чи ні — залежить від того, які у громадян мети. Якщо планують подорожувати – треба зараз купити, щоб була валюта, якщо не планують – можна купити або ОВДП, або золото, або покласти на депозит, щоб не з'їла інфляція", заявила експерт.

Відзначимо, курс валют від НБУ на 4 серпня встановлено на такому рівні:

100 доларів 2773,65 грн;

100 євро — 3251,69 грн.

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