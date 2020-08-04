Курс валют в Украине 4 августа покажет хитрые планы доллара на гривну, эту боль почувствуют все

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар сегодня решит играть по-крупному, начав торги с +5,67 гривны за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня он подскочил немного, а к концу дня решил окончательно набрать вес.

Евро же наоборот, после выходных решит внезапно рухнуть. Торги начнутся с невероятных -26,43 за сто евро.

Курс валют от НБУ на 4 августа:

100 долларов — 2773,65 грн;

100 евро — 3251,69 грн.

Также уточним, что российский рубль рухнет: десять единиц российской национальной валюты можно будет купить за 3,7387.

До этого мы рассказывали, что известный астролог, который ранее предсказал президентство Владимира Зеленского, предупредил об угрозе резкого дефолта.

По словам Влада Росса, назначение новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко было крайне неудачным кадровым решением. Но, когда власть и украинцы это поймут, будет уже поздно – вред экономике страны будет нанесен колоссальный.

Астролог прогнозирует, что как следствие действий нового главы НБУ гривна может серьезно обвалиться.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.