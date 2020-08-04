Что будет с курс доллара в ближайшее время и стоит ли уже сейчас бежать в обменник, рассказали украинцам эксперты
Так, в июле гривна снизилась как к доллару, но еще больше к евро. Официальный курс доллара вырос за месяц с 26,69 до 27,69 грн по состоянию на 31 июля (+3,74%). А официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,95 до 32,55 грн (+8,67%).
Падение гривны эксперты связывают с перестановками в Нацбанке.
Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова в эфире телеканала "Украина 24" отметила, что сейчас нужно ждать макроэкономический прогноз и отчет о финансовой стабильности от НБУ и смотреть, какой курс закладывает непосредственно Нацбанк.
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По ее словам, то, что сейчас курс идет вверх - обычная ситуация. Так всегда происходит, когда начинается деловая активность. При этом экспертыне видят проблем и не ждут неожиданностей.
А вот, что действительно не столь типично это спрос, который наблюдается на золото. Он так существенно вырос впервые за много лет.
"Мы думаем, что показатели будут примерно до 28. Покупать или нет — зависит от того, какие у граждан цели. Если планируют путешествовать – надо сейчас купить, чтобы была валюта, если не планируют – можно купить либо ОВГЗ, либо золото, либо положить на депозит, чтобы не съела инфляция", — заявила эксперт.
Отметим, курс валют от НБУ на 4 августа установлен на таком уровне:
100 долларов — 2773,65 грн;
100 евро — 3251,69 грн.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.