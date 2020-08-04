Такого ще ніколи не було

У зовнішньому незалежному тестуванні в 2020 році взяли участь майже 380 000 випускників, найпопулярнішими предметами були українська мова і література, історія і математика

На тестування з української мови та літератури зареєструвалось майже 370 000 чоловік, але явка склала 77,4% - прийшли 275,1 тисячі осіб. Не змогли здати тест майже 23 000 дітей (8,3%), а це означає, що вони не зможуть поступити у вищі навчальні заклади.

ЗНО з історії України в цьому році здавали 178,7 тисячі осіб, це 67,9% від зареєстрованих. Провалили тестування з цього предмету 13,2% випускників - 26,6 тисячі осіб. Це найвищий показник серед усіх предметів, виходить, що історію українські школярі знають гірше.

ЗНО з математики здавали 152,2 тисячі осіб (81,8% становила фактична явка) і 19,3 тисячі з них провалили тест - 12,7%.

Варто відзначити, що вже в наступному році математика увійде в список обов'язкових предметів у системі зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування буде дворівневим: більш легкий і складний рівень - в залежності від потреб абітурієнта. Третім обов'язковим предметом буде історія України або англійською мовою на вибір.

На ЗНО з англійської мови була найвища явка в цьому році - 89,4% (105,2 тисячі осіб). Не змогли набрати необхідну кількість балів 7,7 тисячі школярів (7,3%). На тестування з німецької, французької та іспанської мови прийшли 2,3 тисячі осіб. Саме випускникам далася німецька та іспанська мови - тестування провалили 11,4% і 11,3% учасників тестування з французької провалили 7,8% учасників.

ЗНО з географії провалили 5,6% учасників (писали його 89 000 чоловік), хімію провалили 10,1% випускників (прийшли на тестування 10,8 тисячі осіб), з фізики потрібну кількість балів не набрали 7,7% учасників (писали тест 22,3 тисячі осіб). Найнижча явка була на ЗНО з біології - прийшли тільки 65,4% зареєстрованих (74,5 тисячі осіб). Не змогли пройти тест 4,1 тисячі школярів - 5,5%.

У той же час в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання на 200 - а це найвища кількість балів - здало більше учнів, ніж у минулому році. Максимальна кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, ніж роком раніше.

Найбільше 200-бальників з математики.

У центрі оцінювання якості освіти вважають, що тут допоміг карантин - учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися.

Але от кількість тих, хто на 200 написав український, зменшилася майже вдвічі.

Зазначимо, що результати тестування активно коментують у Мережі.

«Український погано, тому що ті, хто складали іспити самі винні. Ніколи не було завдань з віршем не з програми, ми сиділи вдома і ніхто не пояснював нам що таке буде. І половина тестів з укр. літ. взагалі не перевіряє знання дітей за шкільною програмою...», «Висновок, в школі не**ра не вчать, діти вдома стають розумнішими», «Висновок навіщо ходити в школу тільки час витрачати», «Нічого не змінив карантин. Математика дитяча була просто в цей раз. укр погано, просто не знаю його», «Завдання з математики були найпростішими. з 2016 по 2019 рік були набагато складніше останні завдання», - відзначають в Інтернеті.

Нагадаємо, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

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