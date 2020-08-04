Во внешнем независимом тестировании в 2020 году приняли участие почти 380 000 выпускников, самыми популярными предметами были украинский язык и литература, история и математика

На тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 000 человек, но явка составила 77,4% - пришли 275,1 тысячи человек. Не смогли сдать тест почти 23 000 детей (8,3%), а это значит, что они не смогут поступить в высшие учебные заведения.

ЗНО по истории Украины в этом году сдавали 178,7 тысячи человек, это 67,9% от зарегистрированных. Провалили тестирование по этому предмету 13,2% выпускников - 26,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель среди всех предметов, получается, что историю украинские школьники знают хуже.

ЗНО по математике сдавали 152,2 тысячи человек (81,8% составляла фактическая явка) и 19,3 тысячи из них тест провалили - 12,7%.

Стоит отметить, что уже в следующем году математика войдет в список обязательных предметов в системе внешнего независимого оценивания. Тестирование будет двухуровневым: более легкий и сложный уровень - в зависимости от потребностей абитуриента. Третьим обязательным предметом будет история Украины или английский язык на выбор.

На ВНО по английскому языку была самая высокая явка в этом году - 89,4% (105,2 тысячи человек). Не смогли набрать необходимое количество баллов 7,7 тысячи школьников (7,3%). На тестирование по немецкому, французскому и испанскому языку пришли 2,3 тысячи человек. Самое выпускникам далась немецкий и испанский языки - тестирование провалили 11,4% и 11,3% участников, тестирование по французскому провалили 7,8% участников.

ЗНО по географии провалили 5,6% участников (писали его 89 000 человек), химию провалили 10,1% выпускников (пришли на тестирование 10,8 тысячи человек), по физике нужное количество баллов не набрали 7,7% участников (писали тест 22,3 тысячи человек). Самая низкая явка была на ВНО по биологии - пришли только 65,4% зарегистрированных (74,5 тысячи человек). Не смогли пройти тест 4,1 тысячи школьников - 5,5%.

В то же время в этом году внешнее независимое оценивание на 200 - а это наивысшее количество баллов - сдало больше учеников, чем в прошлом году. Максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек, это на 63% больше, чем годом ранее.

Больше всего 200-балльников по математике.

В центре оценивания качества образования считают, что тут помог карантин - ученики сидели дома и имели больше времени подготовиться.

Но вот количество тех, кто на 200 написал украинский, уменьшилось почти вдвое.

Отметим, результаты тестирования активно комментируют в Сети.

«Украинский плохо, потому что те, кто составляли экзамены сами виноваты. Никогда не было заданий со стихом не из программы, мы сидели дома и никто не объяснял нам что такое будет. И половина тестов с укр. лит. вообще не проверяет знания детей по школьной программе...», «Вывод, в школе не**ра не учат, дети дома умнее стают», «Вывод зачем ходить в школу только время тратить», «Ничего карантин не изменил. Математика детская была просто в этот раз. укр плохо, просто не знаю его», «Задания с математики были самыми простыми. с 2016 по 2019 год были намного сложнее последние задания», - отмечают в Интернете.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

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