Учителя уменьшают шансы абитуриентов на поступление на нужные факультеты после ЗНО

Об этом рассказал и.о. главы УЦОКО Валерий Бойко, передает Укринформ.

В частности, он решил прокомментировать участие учителей и репетиторов в ЗНО. По словам Бойко, они неэтично поступают и вредят интересам абитуриентов перед вступлением в вузы.

Бойко не сомневается, что учителя и репетиторы участвуют в ЗНО, чтобы капитализировать свою оценку в 200 баллов в более выгодную для себя цену, как репетитора.

И.о. главы УЦОКО объяснил, что когда учители или репетиторы набирают по 200 баллов, то от этого, в первую очередь, страдают абитуриенты.

"Например, максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе - 104, а среди участников ежегодно есть около 10 детей, которые набрали, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени. А тут один репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в заведения высшего образования, - объяснил Бойко в общении с журналистами.

Подытоживая, эксперт также добавил, что в 2020 году количество абитуриентов, которые получили 200 баллов, например, по физике - 64, а в 2019 году их было всего четверо.

Добавим, что в основной сессии ЗНО-2020 приняли участие почти 380 тысяч абитуриентов, а самыми популярными дисциплинами были украинский язык, математика и история.

Тестирование по языку и литературе провалили 8,3% абитуриентов (около 23 тысяч), по математике - 12,7% (19,3 тысяч), по истории - 13,2% (более 26,6 тысяч).

И в 2020 году максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек. Этот показатель на 63% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

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